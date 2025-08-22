Cnc-Operatör Svarv Och Fräs
RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örebro Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örebro
2025-08-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB i Örebro
, Karlskoga
, Eskilstuna
, Surahammar
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi CNC-operatörer till kund.
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i ett härligt team med diverse kompetenser. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av arbetet som CNC-operatör. Du kan programmera och verktygskompensera i de vanligaste styrsystemen.
Ritningsläsning och kontrollmätning skall du behärska obehindrat. Du ska kunna jobba kvalitetsmedvetet.
Du kommer att jobba som CNC-operatör i 2-skift, mest mot fräs-sidan. Finns det kunskaper i CAD/CAM-program är detta ett plus. Givetvis finns stöttning och tätt samarbete med kollegor för problemlösning av diverse händelser i produktion.Profil
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha/vara:
Erfarenhet av CNC.
Utbildning inom industrin.
Kunna och gilla att samarbeta
Driven och nyfiken
Kvalitetsmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande och ärlig
Flexibel
SjälvgåendeOm företaget
Företaget ligger i Örebrotrakten och är en komplett legoleverantör till större internationella kunder. Det finns en stark Vi-känsla vilket har lett till en bra arbetsatmosfär och fin gemenskap. Företagets viktigaste resurs är deras medarbetare. Det är ett företag som vill att deras medarbetare ska utvecklas i sitt arbete, lära sig olika moment och maskiner. Alla ska ges möjlighet till den vidareutbildning som behövs. Alla ska känna sig välkomna i lagarbetet och eftersträvar kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.Om företaget
Vi som arbetar på Rätt Bemanning & Rekrytering har själva varit verksamma, ofta i ledande befattning, i de områden vi arbetar inom. Vår specialistkompetens i kombination med många års erfarenhet gör att vi kan garantera att du får Rätt person på Rätt plats, oavsett om det gäller bemanning eller rekrytering, inom såväl privat som offentlig sektor.
Du kan antingen registrera dig på vår hemsida eller maila ditt CV på CV@rattbemanning.se
. Har du inget färdigt CV, maila några rader till oss. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB
(org.nr 556625-5294), http://www.rattbemanning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rätt Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB Jobbnummer
9471690