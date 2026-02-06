CNC-Operatör inom prototyptillverkning
2026-02-06
Är du tekniskt intresserad, noggrann och trivs med ett precisionskrävande arbete där kvalitet står i fokus? Då kan rollen som CNC-operatör vara helt rätt för dig. Vi söker nu en självgående CNC-operatör till vår kund i Karlskoga, där du blir en del av en trygg och inkluderande arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och säkerhet.
Du kommer att arbeta med korta serier och prototyp tillverkning där varje artikel är olikt. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, självständighet och teknisk förståelse. Du ansvarar för hela processen från ritning till färdig detalj.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Ställa in och övervaka CNC-maskiner enligt ritningar och produktionsunderlag självständigt
Utföra kvalitets- och måttkontroller
Bidra till felsökning, underhåll och effektiv produktion
Arbeta i nära samarbete med tekniker, kvalité & övriga avdelningar
Följa rutiner för kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Planering och rapportering utav arbete
Kravprofil - Vi söker dig som:
Innehar en teknisk utbildning, gärna med inriktning mot CNC eller produktionsteknik
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet
Har mycket god vana av Heidenhains styrsystem
Är van vid korta serier eller prototyptillverkning
Har god ritningsläsning och mätteknisk kunskap
Vana av att ställa om maskin ofta
Behärskar svenska i tal och skrift
Är svensk medborgare
Innehar B-körkortDina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Självgående och trygg i din yrkesroll
Stresstålig och lösningsorienterad
Ansvarsfull och pålitlig
Om Liberi Eskilstuna
Vi är ett tekniskt konsultföretag, specialiserade på kvalitetssäkring, mätteknik och teknisk konsulting för tillverkningsindustrin. Vår styrka ligger i att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag - snabbt, effektivt och med hög kvalitet.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du tydligt beskriver din erfarenhet av CNC och prototyp tillverkning. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Rekryteringsprocess
Videointervju med Liberi
Referenstagning
Fysisk intervju med kunden
Beslut om anställning
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Vilar Solaka på tel. 076-045 79 00 för mer information. Så ansöker du
