CNC-operatör | Epiroc | Kalmar

2025-09-29
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom tillverkande industri och teknik? Hos Epiroc i Kalmar väntar en unik möjlighet att arbeta med banbrytande produkter i en framåtsträvande organisation. Bli en del av vårt innovativa team och bidra till att forma framtidens tekniska lösningar!Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Om tjänsten: Som CNC-operatör kommer du att ansvara för drift och underhåll av fleroperationsmaskiner och svarvar, hantera arbetsplanering och order, samt utföra daglig tillsyn av maskiner och verktyg för att säkerställa effektiv produktion.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-arbete eller annan relevant bakgrund inom tillverkande industri eller maskinoperatörsjobb. Du bör ha ett starkt intresse för kvalitet och kundfokus samt vara bekväm med datoranvändning för dokumentation och rapportering. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är nödvändiga. Som person är du noggrann och trivs med att arbeta i en miljö där problemlösning och förändringar är en del av vardagen.
Meriterande
Det är meriterande om du har genomgått en CNC-utbildning eller innehar ett grönt kort. Erfarenhet från andra tillverkningsprocesser är också en fördel. Vi värdesätter personer som vågar tänka nytt och testa nya arbetsmetoder för att förbättra processerna. Ett intresse för teknik och kvalitetsarbete, samt förmågan att arbeta i en flexibel skiftmiljö, anses också som meriterande.
Anställningsform/ Omfattning / Tjänstgöringsort
Visstid/ heltid /Kalmar
Arbetstider
3-skift
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.kalmar@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9531288