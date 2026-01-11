CNC-operatör Diab
2026-01-11
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
VÅRT ERBJUDANDEPå Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNINGSom CNC-operatör hos Diab har du en viktig roll i tillverkningsprocessen. Du arbetar i en modern CNC-miljö där precision, kvalitet och säkerhet är avgörande. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor inom produktion, kvalitet och teknik.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Bearbeta detaljer i CNC-maskiner enligt ritningar och specifikationer
Ställa in, övervaka och köra CNC-maskiner utifrån färdiga program
Utföra justeringar och byta verktyg vid behov inför nya serier
Arbeta med mätteknik och utföra egenkontroller för att säkerställa rätt kvalitet
Dokumentera och följa upp kvalitetskrav enligt fastställda rutiner
Packa och hantera färdiga produkter enligt instruktioner och säkerhetsföreskrifter
Bidra till ordning, reda och ett säkert arbetssätt i produktionen
Arbetet är varierande och utvecklande. Du kommer regelbundet att arbeta med nya ritningar, olika material och detaljer med snäva toleranser, vilket ställer höga krav på noggrannhet och teknisk förståelse.
ARBETSMILJÖ OCH TEAM
Diabs CNC-avdelning består av cirka 20 medarbetare med bred erfarenhet och hög kompetens. Här råder ett gott samarbete, där man hjälper varandra och delar kunskap. Säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen, och alla medarbetare förväntas bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
DINA KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från CNC-produktion eller ett starkt intresse för maskiner och teknik. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning som CNC-operatör eller teknisk gymnasial utbildning
Erfarenhet av CNC-bearbetning inom industriell produktion (meriterande)
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Förmåga att utföra kvalitetsbedömningar enligt dokumenterade krav
Truckkort och vana av att köra ledstaplare
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos Diab ser vi att du:
Har ett genuint intresse för CNC och teknik
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar
Tar ansvar för ditt arbete och arbetar säkert
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Bidrar med en positiv inställning och hög arbetsmoral
VI ERBJUDER
Hos Diab får du möjlighet att arbeta i ett stabilt och internationellt företag med tydligt fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Du erbjuds:
Heltidstjänst (100 %)
Inhyrning med goda möjligheter till övertag
Arbete i dagtid eller 2-skift
En strukturerad introduktion och möjlighet att utvecklas i din roll
En trygg arbetsmiljö med tydliga säkerhetsrutiner
ÖVRIG INFORMATION
Placering: Laholm
Arbetstid: Dagtid eller 2-skift
Du får inte vara astmatisk eller allergisk mot isocyanater eller epoxi
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
312 30 LAHOLM Arbetsplats
