CNC-operatör
OnepartnerGroup Borås AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ulricehamn Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ulricehamn
2026-04-07
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Borås AB i Ulricehamn
, Borås
, Tranemo
, Svenljunga
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet från den tillverkande industrin och är på jakt efter en ny utmaning? Då vill du inte missa den här chansen! För vår kunds räkning söker vi nu CNC-operatörer till vår kund i Ulricehamn.
Din profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en lösningsorienterad och detaljerad person som inte räds för att ta i där det behövs. Du har inte problem med att arbeta i högt tempo utan ser det snarare som en utmaning som driver dig framåt. I ditt dagliga arbete är du van vid att arbeta mot kvantifierbara mål och levererar med goda resultat. Eftersom arbetet kräver att du har vana vid ritningsläsning ser vi gärna att du som söker har goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift. Vidare är du en självgående problemlösare som gärna vill vara med och hitta nya idéer i ditt och dina kollegors arbetssätt. Vi tror också att du är kvalitetsmedveten och ser gärna att du har ett tekniskt intresse.
Dina arbetsuppgifterSom CNC-operatör/Bitbytare ansvarar du för att övervaka och ställa maskin för mekanisk bearbetning och tillverkar detaljer av metall som ingår i verkstadsproduktionen. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD / CAM-underlag.
KravGod maskin och verkstadsvana
Noggrann med detaljer
Kunskaper i ritningsläsning
Kunskap att verifiera kvalité, manuell mätning samt kontroller i mätmaskin (kvalitetsmedveten)
CNC- utbildning, verkstadsmekanisk utbildning, industritekniskutbildning eller likvärdig kompetens som av arbetsgivaren anses relevant
Har arbetat i metall eller liknande material tidigare
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
VillkorArbetstid: Tvåskift, helg, dag, natt
Start: Omgående eller vid överenskommelse
MeriterandeTruckkort, ange då dina behörigheter direkt i din ansökan
Kännedom i skärande bearbetning 4-axliga och 5-axliga maskiner är meriterande
God kännedom gällande 5S och Lean.
Tekniskt intresse Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse av processen du varit med i och därför kommer vi på OnePartnerGroup inom kort skicka en enkät till dig. Din upplevelse är betydelsefull och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ban Khiali. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
523 90 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Ban Khiali ban.khiali@onepartnergroup.se Jobbnummer
9839052