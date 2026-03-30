CNC-operatör
Vi söker nu efter flertalet erfarna CNC-operatörer till vår kund Ekets Precision. Är du en person som trivs i miljöer av tillverkande industri och utveckling? Har du minst 2 års erfarenhet av att arbeta som CNC-operatör inom svarv eller fräs? Då kan vi erbjuda dig en spännande tjänst hos Ekets!
Om vår kund
Ekets Group har sedan starten utvecklats till en av norra Europas mest kvalificerade företagsgrupp inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt 4 produktionsenheter, en omsättning på ca 850 mkr och 485 medarbetare förser vi våra kunder i stora delar av världen med avancerade produkter. Vi har fabriker i Skillingaryd, Eket, Alvesta och Habo.Till vår fabrik i Eket tar du dig på ca 10 minuter med bil från Örkelljunga eller ca 30 minuter från Helsingborg.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
I din roll som CNC-operatör ingår ansvar för produktion, operatörsunderhåll. Du kommer arbeta i CNC-styrda maskiner, utföra verktygsbyten samt ställ. Vidare kommer även kvalitetskontroller samt avsyning ingå i ditt arbete, arbetstiden är 3-skift.
Den vi söker
Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande.Utbildning inom CNC-teknik alt. lång yrkeserfarenhet av produktion i CNC-styrda maskiner. Har du erfarenhet av styrsystem som Iso, Heidenhain, Fanuc, Traub är det meriterande.För att trivas i rollen bör du som person ha lätt för att samarbeta och drivas av att lära dig mer och utvecklas. Du är noggrann med kvaliteten och strävar alltid efter att göra ett bra jobb. Vidare tror vi att du har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR - ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.ekets.se Arbetsplats
Ekets Precision Kontakt
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9828572