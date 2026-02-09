CNC-operatör
Fors Industrier AB Fiab / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ragunda
2026-02-09
Fors Industrier AB växer och vi söker efter fler engagerade medarbetare.
På vår maskinavdelning behöver vi förstärka med en cnc-operatör.
Du har:
Teknisk utbildning på minst gymnasienivå
Engagerad, självgående och bered att arbeta skift
Trivs med utmaningar och arbete i växande verksamhet
God kunskap i ritningsläsning och Heidenhain programmering.
Meriterande om du har erfarenhet av korta serier och liknande arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@forsindustrier.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fors Industrier AB Fiab
(org.nr 556092-1776)
Industrivägen 23 (visa karta
)
840 73 BISPGÅRDEN Arbetsplats
Fors Industrier AB Jobbnummer
9732624