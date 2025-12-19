CNC-operatör
Vi söker nu en CNC-operatör inom svarvning till en av våra kunder i Karlstad!
Arbetsmoment som skall utföras är enstyckstillverkning med CNC-svarv, med stora detaljer som väger mellan 2500 - 5500 kg.
Du som söker bör ha goda kunskaper inom ritningsläsning och erfarenhet av att programmera i Siemens 840C.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: 3-skift, andra skiftgångar kan förekomma.Profil
Vi söker dig som har CNC- eller verkstadsutbildning och har god erfarenhet av att jobba inom CNC området.
• Goda kunskaper inom ritningsläsning och programmering
• Körkort B
Har du traverskort är det meriterande.
Är du boende på annan ort och kan tänka dig arbeta borta i veckorna står vi på Ikett Personalpartner för boende och traktamente enligt Skatteverkets regler.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
