CNC- operatör
Vi söker en kvalificerad CNC-operatör för en spännande möjlighet inom tillverknings- och produktionssektorn. I denna roll kommer du att vara en del av ett team där precision och kvalitet är av största vikt. Vi värdesätter professionalism och engagemang, och vi söker en person som är redo att bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att säkerställa att våra produktioner håller högsta standard.
Om rollen
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med både CNC-fräs och svarv, även om erfarenhet av fräsning är tillräcklig för att kvalificera sig. Det är viktigt att kunna läsa ritningar och ha allmänna kunskaper om mätning, då det ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. Arbetstiden är förlagd till ständig kväll, vilket innebär att du måste vara flexibel och anpassningsbar till detta arbetsschema. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket ger möjlighet till en långsiktig anställning för rätt person.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som CNC-operatör krävs följande kvalifikationer:
• Erfarenhet av att arbeta med CNC-maskiner, särskilt fräsning.
• God kunskap i ritningsläsning och mätning.
• Flytande svenska, både i tal och skrift.
• Förmåga att samarbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av svarvning, men detta är inte ett krav. Vi värdesätter personligheten hos våra kandidater och ser gärna att du är en engagerad och ansvarsfull individ.Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer dina arbetsuppgifter att inkludera:
• Ställa in och programmera CNC-maskiner för produktion av komponenter.
• Övervaka produktionen för att säkerställa att kvalitetsstandarder upprätthålls.
• Genomföra mätningar och kvalitetskontroller av producerade delar.
• Underhålla maskiner och verktyg för att säkerställa optimal funktion.
• Dokumentera produktionsprocesser och rapportera eventuella avvikelser.
Du kommer att arbeta i en snabb och produktiv miljö där precision och noggrannhet är avgörande för att uppnå företagets mål.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och goda anställningsvillkor i en stabil och växande verksamhet. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom CNC-teknik och arbeta med moderna maskiner och verktyg. Vidare är vi engagerade i att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö där du kan växa och trivas. Du kommer att bli en del av ett sammansvetsat team som värdesätter samarbete och innovation.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet. Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet. Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
