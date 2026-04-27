CNC- operatör
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-04-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Välkommen till Karl Andersson & Söner, där vi strävar efter att skapa välgjorda och hållbara möbler sedan 1898. Vi är i en expansiv fas och söker nu en engagerad CNC-operatör för att bli en del av vårt dedikerade team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö, där kvalitet och design står i fokus. Om du är en person som brinner för träbearbetning och vill bidra till vår framgång, då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Om rollen
Som CNC-operatör hos oss kommer du att ha en varierande och spännande arbetsdag. Du kommer att köra våra avancerade CNC-maskiner och även ha ansvar för programmering och beredning av nya produkter samt speciallösningar. Vi arbetar främst med massivträ, fanerad lamellträ och MDF, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter inom olika material. Du kommer att samarbeta med ett team av kompetenta kollegor, vilket gör att du alltid har stöd och inspiration i ditt arbete. Tjänsten är heltid och arbetsmodellen är på plats i vår fabrik i Huskvarna.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll krävs följande kvalifikationer:
Erfarenhet av träbearbetning eller liknande arbete inom träindustrin
Kunskap i B-solid för programmering (merit)
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Flexibilitet och känsla för detaljer och kvalitet
Kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Nyfikenhet och vilja att lära
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:
Driva och övervaka CNC-maskiner för produktion av möbler
Programmera och bereda för nya produkter och speciallösningar
Samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen
Kontinuerligt förbättra arbetsprocesser och bidra till teamets framgång
Förmåner
Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder en rad förmåner för att skapa en trivsam arbetsmiljö:
Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor
Utbildning och utveckling inom CNC-teknik och träbearbetning
En inkluderande och positiv arbetskultur
Möjlighet att arbeta med innovativa och kvalitativa produkter
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
554 63 HUSKVARNA Arbetsplats
Karl Andersson & söner Kontakt
Rekryterare
Simon Ekman simon@flodinab.se
9877177