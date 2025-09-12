CNC - Operatör
2025-09-12
Om tjänsten
Nu söker vi en CNC operatör för ett spännande uppdrag i Norge ute hos en utav våra kunder.
Detta jobbet passar dig som vill börja arbeta i Norge med väldigt förmånliga villkor.
Du kommer att arbeta med 4- och 5-axliga CNC-maskiner samt maskininställning med hög precision. Produktionen omfattar både prototyper och kortare serier, ofta med höga krav från branscher som försvar, flyg och medicin.
Arbetstiderna är tvåskift där kvällsskiftet har ledigt varje fredag. Uppdraget startar snarast.Profil
Yrkesbevis inom CNC eller motsvarande lång erfarenhet.
Mycket god vana av styrsystemet Fanuc.
Erfarenhet av bearbetning i 4- och 5-axliga maskiner.
Kunskaper i ritningsläsning och mätteknik är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är en fördel.
Som person är du ansvarstagande, målinriktad, flexibel och kvalitetsmedveten. Du arbetar lika bra självständigt som i team och uppskattar att bidra till ett stabilt och långsiktigt arbetslag.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lukasz Kolodziejek lukasz.kolodziejek@ikett.com Jobbnummer
9506937