Cloud- och Devops engineer till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2025-10-09
Vi söker dig som vill forma framtidens molninfrastruktur på hos vår kund. Du är expert på att designa, implementera och underhålla molnlösningar som är skalbara, säkra och effektiva. Du trivs med att jobba både tekniskt och strategiskt, och samarbetar gärna med utvecklingsteam och andra intressenter för att skapa lösningar som fungerar i praktiken.
Om rollen
Designa och bygga molninfrastruktur (Azure) som är stabil, säker och kostnadseffektiv.
Provisionera och hantera virtuella maskiner, lagring och nätverk.
Implementera DevOps-principer, CI/CD, containerisering (Docker/Kubernetes).
Säkerställa säkerhet och efterlevnad av regler och standarder (t.ex. GDPR).
Övervaka, optimera och förbättra prestanda i molnmiljön.
Delta i incidenthantering, backup och återställning, samt felsökning.
Du har
Erfarenhet av molnplattformar som Azure, AWS eller GCP.
Kunskap i Infrastructure as Code (t.ex. Terraform, Bicep).
God förståelse för nätverk och molnspecifika tjänster.
Erfarenhet av databaser och DevOps-verktyg.
Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta i team.
Ett intresse för att lära nytt och följa tekniktrender.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
