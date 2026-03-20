Climate Control Systems Engineer
Vill du vara med och utveckla en av världens mest avancerade produkt?
Om rollen
Som ingenjör inom klimatsystem blir du en del av ett tekniskt team som arbetar med utveckling och verifiering av avancerade klimatkontrollsystem i högteknologiska miljöer.
Rollen kombinerar praktiskt arbete i labb- och cleanroom-miljö med analytiska uppgifter, där du arbetar hands-on med testning, analys och optimering av system. Du samarbetar nära erfarna specialister och bidrar aktivt till både utvecklingsarbete och problemlösning.
I rollen ingår bland annat att:
Stötta analys och optimering av reglersystem för temperatur och luftfuktighet
Planera och genomföra tester, inklusive datainsamling och dokumentation
Arbeta med sensordata, analysera resultat och visualisera insikter
Delta i felsökning och problemlösning kopplat till systemprestanda
Bidra i integrationsarbete tillsammans med mekanik- och systemingenjörer
Dokumentera metoder, arbetssätt och resultat för kunskapsdelning
Du arbetar i nära samarbete med tvärfunktionella team och förväntas ta ett självständigt ansvar inom dina ansvarsområden.
Vem är du
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant utbildning inom reglerteknik, fysik, maskinteknik eller liknande
Grundläggande kunskaper inom reglersystem, återkoppling och systemdynamik
Erfarenhet av MATLAB/Simulink, Python eller liknande verktyg
Erfarenhet av analys, modellering eller experimentellt arbete
Intresse för att arbeta med fysiska system såsom temperatur, luftflöde och fukt
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av sensorer, mätsystem eller labbmiljöer
Kunskap inom termodynamik eller strömningslära
Men viktigast av allt tror vi att du är:
Nyfiken och drivs av att utveckla din tekniska kompetens
Strukturerad och trivs i både praktiskt och analytiskt arbete
Samarbetsorienterad med god förmåga att arbeta självständigt
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag via A-hub där du arbetar ute hos kund. Uppdraget erbjuder goda möjligheter till långsiktig utveckling inom ett tekniskt avancerat område.
ÖVRIG INFORMATION
Plats: Norra Stockholm Start: Omgående Omfattning: Heltid
Anställningsform: Detta är en konsultlösning med en anställning hos A-hub med möjlighet för en fast anställning hos. Så ansöker du
