Client Success Manager
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2026-08-03
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Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Just nu söker vi för vår kund Rabbles räkning en Client Success Manager Norge
Vill du vara med och bygga Rabbles fortsatta tillväxt i Norge?Rabble är en ledande cashback-plattform som hjälper några av Nordens starkaste varumärken att skapa ökad försäljning, starkare kundlojalitet och mer effektiva kampanjer genom digitala erbjudanden. Nu fortsätter vi vår expansion och söker en Client Success Manager som blir vår viktigaste kontakt mot den norska marknaden. Det här är en nyckelroll där du får stort eget ansvar och möjlighet att vara med och utveckla vår norska affär tillsammans med ett engagerat nordiskt team.
Om rollenDu blir Rabbles representant på plats i Norge och ansvarar för att våra kunder får en förstklassig upplevelse genom hela samarbetet. Rollen utgår från Oslo med möjlighet att arbeta hemifrån eller från co-working space.
Du kommer bland annat att:Driva och koordinera kundprojekt från start till mål.Sätta upp och lansera kampanjer i Rabbles plattform.Följa upp, analysera och presentera kampanjresultat.Vara kundens rådgivare och huvudsakliga kontaktperson.Samarbeta nära vårt säljteam för att utveckla befintliga kunder.Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till långsiktiga kundrelationer.Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i varje leverans.
Vem är du?Vi söker dig som trivs i en snabbväxande miljö där kundrelationer, struktur och affärsmässighet går hand i hand.
Vi tror att du har:Erfarenhet av Customer Success, Account Management, projektledning eller kampanjhantering.Erfarenhet från media, marknadsföring, e-handel, SaaS eller byrå är meriterande.Förmåga att hantera flera parallella projekt samtidigt.Ett strukturerat arbetssätt och ett starkt eget driv.Flytande norska och mycket god engelska. Svenska är meriterande.
Vi erbjuderHos Rabble får du en central roll i ett snabbväxande nordiskt techbolag där du får stor frihet, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både rollen och verksamheten.Du blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa i Norge och arbetar tillsammans med engagerade kollegor som brinner för att skapa värde för både kunder och konsumenter.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
BirgerJarlsgatan 8 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Jobbnummer
10018699