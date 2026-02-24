Chief Operating Officer - Stockholm
Vi söker en COO till en ledig tjänst i Stockholm. En unik möjlighet att ta en nyckelroll i ett lönsamt, självfinansierat techbolag med bevisad product-market-fit - nu i startgroparna för en ambitiös tillväxtresa.
Som COO har du ett övergripande ansvar för den operativa kärnverksamheten - det vill säga den leverans som skapar kundvärde och intäkter.
Rollen innefattar:
Helhetsansvar för operations, inklusive kundrelationer, produktion av anbud samt centrala interna processer.
Uppbyggnad och ledning av team, från nuvarande mindre organisation till en skalbar struktur med betydande tillväxt i antal medarbetare.
Process- och affärsutveckling, där du kontinuerligt förbättrar arbetssätt, struktur och kvalitet i takt med att bolaget växer.
Tätt samarbete med teknikfunktionen, där AI-verktyg utvecklas och implementeras för att effektivisera leveransen ytterligare.
Detta är en operativ och entreprenöriell roll. Initialt innebär den att själv vara djupt involverad i leveransen för att bygga förståelse och skapa rätt struktur för skalning.
Du ingår i ledningsgruppen och är med och formar bolagets strategiska riktning framåt.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi söker en person med dokumenterat starka prestationer och hög analytisk kapacitet. Du kan ha bakgrund inom managementkonsulting, juridik, tech eller tidigare erfarenhet av att skala ett snabbväxande bolag.
För att lyckas i rollen krävs:
Mycket hög arbetskapacitet och förmåga att snabbt ta till sig komplex information
Stark struktur- och processförmåga
Tydligt och inspirerande ledarskap
Förmåga att bygga relationer med både kunder och medarbetare
Ett entreprenöriellt driv kombinerat med ödmjukhet och integritet
Detta är en roll för dig som vill ta en central position i ett bolag med bevisad modell och stor skalningspotential - och som motiveras av att bygga något betydande från en stark grund.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: omgående
Anställningsform: provanställning som sedan går över till en tillsvidare anställning
Sista ansökningsdagen: snarast
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
