Chefsstöd till verksamhetsområde Umeå
2026-02-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, textil m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås endast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Ta chansen att vara med där det händer och ha möjligheten att tillsammans med Kriminalvårdschef och de andra
Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Inom verksamhetsområde Umeå är det planerat för tre chefsstöd med olika inriktningar. Som chefsstöd arbetar du i nära samarbete med kriminalvårdschef, biträdande kriminalvårdschef och kriminalvårdsinspektörerna (första linjen chefer). Du kommer även samverka med flera andra i organisationen vilket ställer höga krav på din förmåga till kommunikation. Genom ett konsultativt arbetssätt kommer du stötta cheferna i bl.a. deras budgetarbete och budgetuppföljning. Du kommer även få ansvara för administration och planering inför och under ledningsgruppens sammanträden, utöver detta ingår arbete kring planering och dokumentation kopplat till skyddskommittén. Med grund i att verksamhetsområde Umeå växer kommer rollen att utvecklas över tid och du kommer i dialog med Kriminalvårdschef och övriga chefsstöd kunna vara med och påverka uppgifterna i uppdraget.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som chefsstöd i verksamhetsområde Umeå ser vi att du behöver en god samarbetsförmåga och ha lätt för att knyta nya kontakter. Du kommer på ett rådgivande sätt stötta cheferna och ge dem kunskapen de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Vi ser att du är nyfiken samtidigt som du gärna delar med dig av din egna kunskap. Då tjänsten kommer förändras över tid behöver du vara självgående, initiativtagande och ha lätt för att anpassa dig till förändringar. Du kommer ansvara för att hålla ordning i mappar kopplade till större forum, det är då viktigt att du kan arbeta på ett strukturerat sätt. Som chefsstöd kommer du stötta cheferna i flera olika sammanhang, därför krävs det även att du har hög integritet och en god förmåga att lyssna in chefens behov av stöd.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasiekompetens
• Arbetslivserfarenhet av administrativt arbete från offentlig sektor med ekonomisk inriktning
• Erfarenhet av budgetarbete och dess delar
• Erfarenhet av att vara ett stöd till chefer
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Goda IT-kunskaper
Vi ser det som meriterande om du har:
• Utbildning med inriktning mot ekonomi
• Erfarenhet av att samordna, planera och följa upp processer med flera aktörer
• Erfarenhet av konsultativt arbetssätt
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
