Chefsstöd till kommunaltuppdrag
2025-10-14
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
Alingsås kommun söker ett erfaret chefsstöd som kan bidra till utvecklingen av ett strukturerat och gemensamt arbetssätt inom delar av organisationens chefsled. Uppdraget syftar till att stärka ledningsgruppens funktion, förbättra samarbete och skapa långsiktig hållbarhet i arbetssätt och kommunikation.
Vi arbetar med löpande urval - skicka därför in din ansökan direkt.
Arbetsuppgifter
Stödja ledningsgruppen i att tydliggöra roller, ansvar och förväntningar.
Facilitering av dialog och samsyn kring gemensamma arbetssätt.
Bidra till utveckling av handlingsplaner eller motsvarande för långsiktiga förbättringar.
Arbeta med konflikthantering och grupputveckling inom chefsled.
Ge stöd som är både strukturerande och coachande med fokus på hållbara lösningar.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Dokumenterad erfarenhet av att leda insatser för att hantera och lösa samarbetsproblem eller konflikter mellan chefer eller inom ledningsgrupper.
God förmåga att facilitera dialog och skapa samsyn kring roller, ansvar och gemensamma arbetssätt i komplexa organisatoriska sammanhang.
Erfarenhet av att ta fram och implementera handlingsplaner eller överenskommelser som stödjer långsiktigt samarbete och tydlig struktur i ledningsarbete.
Bör-krav:
Erfarenhet av liknande uppdrag inom kommunal verksamhet.
Personliga egenskaper
Kommunikativ och lyhörd.
Lösningsorienterad och strukturerad.
Förmåga att bygga förtroende och främja samarbete.
Villkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kunden.
Omfattning: Enligt överenskommelse mellan kund och konsult.
Plats: Primärt på plats hos kund i Alingsås, med viss möjlighet till distansarbete.
Ansökan
Skicka in ditt CV där det tydligt framgår hur du uppfyller skall-kraven. Bifoga även referenser och förslag på angreppssätt för hur du skulle genomföra uppdraget. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
