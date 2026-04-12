Chefsstöd
Ängelholms kommun, Funktionsstöd / Administratörsjobb / Ängelholm Visa alla administratörsjobb i Ängelholm
2026-04-12
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Funktionsstöd i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
1 plats(er).
Som chefsstöd utgör du ett kvalificerat administrativt stöd till enhetscheferna i det dagliga arbetet. I nära samarbete med ansvarig enhetschef bidrar du till planering, uppföljning och struktur i verksamheten med utgångspunkt i verksamhetsmål och ekonomiska ramar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• hantering av anställningsavtal
• administrativt stöd i rekryteringsprocesser
• planering och samordning av möten
• samordning av kommunikation med interna och externa parter
• löneadministration
• hantering av verksamhetsbeställningar och fakturor
Arbetet kan även komma att omfatta andra, inom verksamheten förekommande, arbetsuppgifter. Arbetsinnehållet kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Du arbetar i flera administrativa system, såsom Proceedo, Hypergene, Raindance, Personec självservice samt Excel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en god administrativ förmåga. Du arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samt har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och kan växla fokus vid behov. Rollen ställer krav på självständighet, men också god samarbetsförmåga samt ett professionellt förhållningssätt i kontakten med både interna och externa aktörer.
Vi ser gärna att du har:
• eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, personal/HR, ledarskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• mycket god digital kompetens
• dokumenterad erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i relation till uppdragets krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318663".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM
Ängelholms kommun, Funktionsstöd
Enhetschef
Sofie Wiberg sofie.wiberg@engelholm.se 0431-87 000
9849005