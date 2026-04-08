Chefssekreterare
2026-04-08
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.Publiceringsdatum2026-04-08Beskrivning
Hörselverksamheten ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet samt deras närstående. Det finns audionommottagningar, hörselteam, hörhjälpmedel och hörhjälpmedelsmottagningar på olika orter i regionen.
Synverksamheten arbetar via syncentraler och erbjuder stöd till personer med varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.
Tolkverksamheten erbjuder tal- och tolkservice riktar sig till personer som är döva, dövblinda, hörselskadade eller har nedsatt röst- tal- eller språkförmåga.
Dövblindteam och Dövteam är en del av Syn- och tolkverksamheten. Dövblindteamet arbetar med motsvarande insatser för personer med dövblindhet. Dövteamet erbjuder habilitering och rehabilitering för teckenspråkiga personer med dövhet.
Uppdraget omfattar administrativt chefstöd till de två verksamhetscheferna inom Hörselverksamheten samt Syn- och tolkverksamheten. Rollen innebär att du ingår i båda verksamheternas ledningsgrupper tillsammans med chefer och stödpersoner, där du bidrar till struktur, samordning och ett effektivt ledningsarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ge stöd till verksamhetscheferna i planering och genomförande av ledningsarbete, inklusive ledningsgrupper och underlag i samband med facklig samverkan.
Utföra chefssekreteraruppdrag som även omfattar vissa förvaltningsgemensamma administrativa uppgifter.
Samverka med externa aktörer i frågor som rör avtal och andra administrativa processer.
Ha kontakt med brukarorganisationer och medverka i planering och samordning av regionala Brukarråd.
Ansvara för diarieföring och ärendehantering inom båda verksamhetsområdena.
Hantera inkommande och utgående fakturor. Kvalifikationer
Administrativ utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna i offentlig verksamhet.
God systemvana, särskilt inom diarieföring och ärendehantering.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har hög servicekänsla. Du arbetar självständigt, har god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor.
Vi erbjuder
Ett varierat och meningsfullt arbete.
Engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att påverka administrativa processer och arbetssätt.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna regional hälso- och sjukvård. Kunskap om MedControl eller motsvarande avvikelsesystem. Erfarenhet av att arbeta med brukarråd, ledningsgrupper eller liknande samverkansforum. Erfarenhet av att administrera digitala ytor såsom SharePoint/SOFIA. Erfarenhet av verksamhetsövergripande och förvaltningsövergripande utvecklingsarbete. Erfarenhet av nationellt arbete med sammankomster med kvalitetsregister och nätverksträffar.
Personlig lämplighet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sök tjänsten här: https://vgregion.varbi.com/what:job/jobID:920795/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
541 80 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde Kontakt
Verksamhetschef
Mattias Johansson mattias.s.johansson@vgregion.se 0706-181559 Jobbnummer
9841055