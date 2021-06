Chefssekreterare - Landskrona kommun - Ekonomiassistentjobb i Landskrona

Landskrona kommun / Ekonomiassistentjobb / Landskrona2021-06-30Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!2021-06-30Att vara chefssekreterare hos oss innebär ett varierande och spännande jobb med en blandning av service, administration och samordning. Du kommer att vara ett viktigt och nära stöd till stadsdirektören och i viss administration även till kommunalråden. Med hög integritet och lyhördhet avlastar du mejl, telefon och webbadministration och agerar som en professionell första instans för kontakt. Du stödjer och skapar förutsättningar för att underlätta och förbättra det dagliga arbetet. Du har koll på läget och ser till att mötesadministrationen, med allt vad det innebär, flyter på. En vanlig dag för dig kan bestå av att förbereda presentationer, hantera fakturor, eller summera information inför ett viktigt möte. Du är en självgående person med känsla för service, och utifrån behov och din vilja att utvecklas kan andra uppgifter tillkomma.I rollen ingår det även att arbetsleda resurspersonal och ha en nära kontakt med administrativa funktioner i stadens alla förvaltningar. Stort fokus kommer att ligga på digitala arbetsverktyg då många möten och all administration sker med digitalt stöd.Vi erbjuder dig en fri roll med stort ansvar i en dynamisk miljö och goda möjligheter att utvecklas. På vår arbetsplats värdesätter vi arbetsglädje och energi. Här får du jobba med engagerade kollegor och är med och utvecklar staden. Hos oss gör du skillnad.För att lyckas i rollen som chefssekreterare förstår du vikten av att tidsramar hålls och att arbetet sker strukturerat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar/omständigheter. Du har en god social kompetens och lätt för att skapa goda relationer. Du har också en vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att finna lösningar och gå till roten av ett problem.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.I rollen som chefssekreterare arbetar du direkt underställd stadsdirektören och kommer att ha din fysiska arbetsplats i stadshuset när du inte är uppkopplad digitalt.Tjänsten är hundra procent men det finns möjlighet att arbeta mindre.Vill du veta vilka förmåner som finns, var vänlig och gå in på vår hemsida: https://www.landskrona.se/kommun-politik/jobba-hos-oss/landskrona-stad-som-arbetsgivare/formaner-som-medarbetare/ Högskoleutbildning och/eller mångårig erfarenhet av liknade uppdrag - KravDu har mer än 3 års erfarenhet av kvalificerat ledningsstöd - KravDatakunskaper/Officepaketet - ErfarenhetArbetet ställer krav på goda datakunskaper. Du behöver ha god kunskap i Office-paketet. Erfarenhet av att ha planerat och modererat digitala möten/workshops.ÖVRIGTRekryteringsprocessenUrval och första intervju kommer att ske tidigast vecka 33.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-31Landskrona kommun5839627