Vi söker en Chefsassistent till ett företag i Stockholm (Sundbyberg). Start är i januari 2026, 24 månaders kontrakt till att börja med. Möjlighet till förlängning efter det.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
• Dokumentation & diarieföring (Signe & W3D3)
• Mötes- och konferensbokningar samt resebokningar, allt från avdelningsmöten till sektionsresor
• Intranätsredaktör
• Utbildningssamordning
• Delprojektledare inom linjeuppdrag/verksamhetsprojekt
• Protokollskrivning
• Fakturahantering
• Koordinering av sektionsmöten
• Leverantörsmöten; protokoll
• Support för sektionerna,
• Pre/Off/Changeboarding,
• Planering av möten och workshops,
• Beställningar i självserviceportalen
• Jävsdokumentation/Arbetsmiljödelegeringar/Elsäkerhetsdelegering/Distansarbetsavtal
• Projektadministration & support
• Lägga upp utbildningar i SABA
• Skapa distributionslistor
• Beställa säkerhetsklassning; SUA/SSB
• Assistentmöten
• Support till sektionscheferna
• Support till avdelningschefen
För den här rollen krävs det flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm (Sundbyberg). Start är i januari 2026, 24 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. För den här rollen behöver du vara på plats 50% i Sundbyberg.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559002-3213) Arbetsplats
Incluso Kontakt
Emma Hörnsten emma@incluso.se +46 72 453 55 14 Jobbnummer
9592334