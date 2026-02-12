Chefläkare
2026-02-12
Är du redo att axla en ansvarsfull och utvecklande roll som Chefläkare ambulanssjukvårdsförvaltning i Region Stockholm?
Ambulanssjukvårdsnämnden bildades den 1 januari 2026 och ansvarar för ambulanssjukvården inom Region Stockholm.
Vi söker nu en Chefläkare som ska ansvara för att utveckla och driva den övergripande medicinska ledningen och kvaliteten i ambulanssjukvårdsförvaltningen.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som Chefläkare inom prehospital vård har du det övergripande medicinska ansvaret för våra prehospitala verksamheter. Du arbetar nära förvaltningschef, verksamhetschefer, MLA, och andra strategiska funktioner. Rollen är både operativt stödjande och strategiskt utvecklande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och vidareutveckla den medicinska ledningen för prehospital vård. Vara medicinskt stöd för utveckling av ambulanssjukvård, och andra prehospitala resurser. Övergripande ansvarig i katastrofmedicinsk beredskap, planering och övningar. Vara del i att leda och stötta våra medicinska utvecklingsprojekt och bidra till innovation inom prehospital vård. Övergripande ansvarig för kvalité och patientsäkerhet.
Vem är du?
Du är strukturerad, noggrann och har god förståelse för att se helheten. Du trivs med att leda och utveckla verksamheten och har förmågan att få med dig andra i förändringsarbete. Du har god förmåga att samarbeta, men också att kunna arbeta självständigt och resultatorienterat.
I en organisation i förändring blir det extra viktigt att du vill arbeta utvecklingsinriktat och skapa goda förutsättningar för att utveckla och diva den övergripande medicinska ledningen och kvaliteten i verksamheten.
I urvalet av kandidater kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation med specialistexamen inom akutsjukvård, allmänmedicin eller annan relevant specialitet, med flera års tjänstgöring som specialistläkare och gärna på överläkarnivå.
Erfarenhet av medicinskt ledarskap.
Erfarenhet av kvalitets-och utvecklingsarbete Kunskap om lex Maria och avvikelsehanteringsprocess i offentlig förvaltning.
Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Minst B-körkort och god körvana i stadstrafik. God fysik
Meriterande:
God erfarenhet av systematiskt patientsäkerhetsarbete på övergripande nivå samt god förståelse för processorienterad styrning och utveckling.
Erbjudande
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med närhet till ambulanssjukvårdsförvaltningen beslut och processer där du kommer att vara en del av en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats!
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta hand om din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 5 000 kronor samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård.
Vi sitter i moderna lokaler i Årsta.
Ansökan och mer information
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervju sker löpande under ansökningstiden.
Din ansökan ska innehålla CV, Läkarlegitimation, examensbevis på specialistutbildning och övriga intyg som styrker ditt CV. Du ska ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I rekryteringen ingår förutom intervju, test i problemlösningsförmåga och personlighetstest, samt kontroll hos Socialstyrelsen/IVO. Vi begär även in utdrag ur polisens belastningsregister.
Ambulanssjukvårdsförvaltningen arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Du kan komma att krigsplaceras inom ambulanssjukvården vid anställningKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Förvaltningschef Jani Sundqvist: jani.sundqvist@regionstockholm.se
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
