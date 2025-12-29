Chef Underhåll (Director Maintenance)
2025-12-29
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 580 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle, där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25% av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet.
Vattenkraften utgör en grundpelare i Sveriges elsystem. Tack vare dess flexibilitet och reglerbarhet kan våra anläggningar leverera både baskraft och reglerkraft - en förmåga som blir allt viktigare i takt med att energisystemet förändras och behovet av balans ökar.
För att möta framtidens krav behöver vår flotta av vattenkraftverk och dammar kontinuerligt förnyas. Samhället står inför en omfattande omställning för att nå klimatmålen, vilket kräver både mer el och ökad reglerförmåga. Vi har höga ambitioner att vidareutveckla och bygga ut vattenkraften inom våra befintliga anläggningar, Vattenfall Vattenkrafts underhållsverksamhet är central för att nå högt ställda mål.
Vattenfall Vattenkraft rekryterar Chef Underhåll (Director Maintenance)
Enheten för Underhåll planerar, genomför och utvecklar det långsiktiga underhållet i våra vattenkraftanläggningar. Vi ska genom underhållsarbetet bidra till en effektiv och hållbar elproduktion med hög tillgänglighet. Vi ska också säkerställa god arbetsmiljö, dammsäkerhet och säkerhet mot yttre hot.
Som chef för underhållsenheten ingår du i Vattenfall Vattenkrafts ledningsgrupp, du rapporterar till VD och leder en enhet som består av fem avdelningar med ansvar för:
Operativt underhåll, inom den här avdelningen organiseras också fem underhållsgrupper
Underhållsstöd
Styrning och utveckling av anläggnings-och allmän dokumentation
Underhåll av lyft- och bergutrustning
Montageledning.
Kravspecifikation
Vi söker en engagerad ledare med stark drivkraft för utveckling och förmåga att skapa resultat i samarbete med andra, även i utmanande situationer. Som ledare sätter du tydliga mål och förväntningar i linje med vår strategiska utvecklingsplan och våra värderingar, där ansvarstagande är centralt.
Du har en ingenjörsbakgrund, högskole- eller civilingenjör, och har under din karriär utvecklat ett genuint och tydligt ledarskap. Starkt engagemang för utveckling, teknik och hållbarhet präglar ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av storskalig industriell underhållsverksamhet, prediktivt underhåll, anläggningsförvaltning, energiproduktion och vattenkraft.
Du har gedigen erfarenhet av att leda andra chefer, att arbeta i ledningsgrupper och dokumenterad förmåga att utveckla verksamheter och leda i förändring. Du tar ett självklart ansvar för helheten, arbetar aktivt med prioriteringar, mål, införande och löpande uppföljning.
Du är affärsmässig, delar med dig av dina erfarenheter och skapar förutsättningar för en lärande organisation där alla kan bidra och utvecklas. Du skapar goda samarbeten, ser helheten i strategiska sammanhang och är van vid att arbeta med komplexa processer och arbetsflöden. Det är naturligt för dig att arbeta med förbättringar, digitaliseringsfrågor och möjligheter att använda AI.
Som ledare är du autentisk, närvarande och handlingskraftig med ett starkt säkerhetsfokus. Du skapar möjligheter för andra att nå sin fulla potential. Du står stadigt i dina värderingar och anpassar ledarskapet utifrån människor och situationer för att nå gemensamma mål.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift, är ett krav. Resor med övernattningar är en del av vardagen, du behöver ha möjlighet att resa i tjänsten och körkort (B).
Placeringsort
Exempelvis Luleå eller Solna - även andra orter där Vattenfall Vattenkraft är etablerade kan fungera, ange gärna vilken ort du önskar.
Mer information
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lovisa Fricot Norén, VD Vattenfall Vattenkraft eller Ann-Louise Wiklander, HR-chef Vattenfall Vattenkraft. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 25 januari, 2026.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Detta är ett heltidsjobb.
