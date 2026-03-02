Chef till enheten simulatorutveckling
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du göra skillnad genom att leda mjukvaruutveckling och forskning som syftar till att stödja Försvarsmakten och FMV? Är du forskarutbildad eller har arbetat med professionell mjukvaruutveckling, har erfarenhet av att leda personal och trivs med att samarbeta med andra? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete. Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Som enhetschef har du en viktig roll i att leda och utveckla enheten. I din roll säkerställer du att enhetens arbete sker genom ett välutvecklat självledarskap bland medarbetarna samt genom projektledare som ansvarar för enhetens olika projekt. Du ser till att arbetsbelastningen är hållbar för medarbetarna och att de har de resurser och det stöd de behöver för att lyckas. Du ansvarar för att säkerställa enhetens kompetensbehov både genom rekrytering och kompetensutveckling.
Verksamheten vid myndigheten är uppdragsfinansierad och bedrivs i huvudsak i projektform. Som ansvarig för enheten har du uppföljningsansvar för innehåll och resultat i projekten. Detta innebär bl.a. att du fattar beslut om granskningar och kvalitetskontroller samt godkänner skriftlig dokumentation innan den publiceras eller levereras. Du stödjer projektledare i projektplanering och resurssättning.
Du ingår i verksamhetsområdet Simulatorteknik och rapporterar till verksamhetsområdeschefen. Tillsammans med övriga chefer bidrar du till att utveckla verksamhetsområdet som helhet.
Som chef och ledare vid FOI förväntas att du agerar som en förebild, bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivsel samt är en god arbetsgivarföreträdare i övrigt.
Om enheten
Enheten ansvarar dels för att utveckla och förvalta den mjukvara som behövs för Flygvapnets Luftstridsimuleringscentrum (FLSC), dels för att bedriva forskning avseende flygsimulatorer. I ansvaret gentemot FLSC ingår även att leverera kontinuerliga uppdateringar av mjukvaran och att säkerställa att FLSC har relevanta simuleringsmodeller över tid. Arbetet sker i nära samarbete med den enhet som ansvarar för driften av simulatoranläggningen. För närvarande består enheten av cirka 15 mjukvaruutvecklare.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen eller annan akademisk utbildning med teknisk inriktning som vi bedömer likvärdig.
Aktuell och relevant chefserfarenhet med personalansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
Vi tror att du trivs i en roll där du både leder och samarbetar. Du kan motivera, skapa delaktighet och engagemang samt ge förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Du kommunicerar tydligt och förmedlar visioner, mål och feedback på ett effektivt sätt. Du har ett brett perspektiv på frågor och ser helheter samt ser till sakers långsiktiga betydelse. Du känner dig bekväm i rollen som beslutsfattare, har mod att agera och förmåga att motivera dina beslut. Du skapar och bibehåller goda samarbeten såväl internt som externt. Du bemöter dina medarbetare tillitsfullt och konstruktivt samt har förmåga att sätta dig in i deras situation och perspektiv. Du är trygg och stabil, har god självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Fullgjord forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen).
Erfarenhet av att leda, inrikta eller utvärdera forskningsverksamhet.
Erfarenhet av att arbeta professionellt med mjukvaruutveckling.
Arbetslivserfarenhet från försvarssektorn, statligt eller privat.
Arbetslivserfarenhet från statlig sektor, gärna från en försvarsmyndighet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 23 mars.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Göran Bergström Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9772758