Chef till avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd - Malmö kommun

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2021-04-08Ref: 20210916Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för staden, och för stadsbyggnadskontoret? Vi söker nu en chef för vår nya avdelning för lednings- och verksamhetsstöd.ArbetsuppgifterPlaneringen av framtidens Malmö är ett lagarbete med många inblandade och stadsbyggnadskontoret har en central roll i detta uppdrag. Det vi gör ger avtryck i Malmö för lång tid framåt.Som chef för avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd blir du en nyckelperson för stadsbyggnadskontorets fortsatta utveckling. Du kommer att leda den nya avdelningen, vars uppdrag är att utifrån sin expertis stödja ledning och verksamhet samt att samordna det inre arbetet på stadsbyggnadskontoret.Avdelningen består av fyra enheter, med varsin enhetschef som rapporterar till dig. Inom avdelningen finns kontorets gemensamma stödfunktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, registratur, kansli, stadsjurister och arkiv.Sakkompetensen är hög inom de respektive enheterna, och din uppgift som avdelningschef är att se till helheten för avdelningens uppdrag. Du är den som ytterst säkerställer att arbetet fungerar väl mellan stödfunktioner och förvaltningens kärnprocesser. Du kommer att arbeta med att vidareutveckla processer, arbetssätt och samarbetsformer med övriga avdelningar, och med andra förvaltningar inom staden.Du kommer att arbeta nära stadsbyggnadsdirektören, som också blir din närmaste chef. Du har en given plats i stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp, där ni tillsammans driver de övergripande strategiska frågorna för förvaltningen.Din egen avdelningsledning består av dig och dina fyra enhetschefer. Du ansvarar för avdelningens personal, ekonomi och verksamhet. Du arbetar tillsammans med enhetscheferna genom tillitsbaserad styrning för att få bästa möjliga arbetsmiljö, arbetsglädje, resultat och utveckling för medarbetarna. Avdelningschefen förväntas arbeta aktivt för att skapa en god arbetsmiljö och organisationskultur inom den nya avdelningen.KvalifikationerFör att trivas och lyckas i uppdraget behöver du vara en stabil, utvecklings- och resultatorienterad ledare. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt och du uppskattar ett nära och prestigelöst samarbete för verksamhetens bästa.Tjänsten kräver att du har en akademisk utbildningsbakgrund med en examen som är relevant för tjänsten, samt mångårig erfarenhet som chef.Du har gedigen vana av att arbeta med verksamhetsutveckling och styrnings- och ledningsfrågor. Du kan driva förändring och vet hur du åstadkommer förflyttning tillsammans med medarbetarna.Tidigare erfarenhet av att arbeta med administrativa funktioner är meriterande. Likaså är erfarenhet från samhällsplanering, eller erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation. Om du har erfarenhet av att leda andra chefer så är även det meriterande.De kontakter du har i ditt arbete förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga, och att du kan uttrycka dig väl i svenska såväl i tal som i skrift. Fler språk är meriterande.Vi ser fram emot din ansökan!Om arbetsplatsenStadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i.Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 230 medarbetare och drygt 20 chefer, fördelat på fem olika avdelningar.Sedan ett år tillbaka är vi inne i en utvecklingsresa med ambition att bli det bästa stadsbyggnadskontoret 2023. Som ett led i den resan omorganiserar vi våra stödfunktioner, och har därför inrättat den nya avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, där du blir den nya chefen. Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd består av cirka 40 medarbetare, inom fyra enheter:Ekonomi och utveckling (inklusive IT)HRKommunikationArkiv och kansliUppdraget för avdelningen lednings- och verksamhetsstöd är att utifrån sin expertis stödja ledning och verksamhet för att bidra till största möjliga nytta och mervärde för Malmöborna. Avdelningen koordinerar även ett antal kontorsövergripande processer och frågor så som planering och uppföljning, kompetensförsörjning och kommunikation. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare, och några till. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat
2021-04-08
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2021-05-02