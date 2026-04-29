Chef Fastighetstekniker/Kundkoordinator
2026-04-29
Stockholmia är ett familjeägt förvaltningsbolag. Familjen har bedrivit förvaltning av fastigheter i Stockholm sedan 1920-talet, från 1963 samlat under namnet Fastighetsaktiebolaget Stockholmia.
Stockholmia vänder sig framförallt till privata intressenter och förvaltar idag cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm.
Vår förvaltningsportfölj finns spridd från Sundbyberg i norr till Hägersten i söder och innehåller fastigheter av alla de slag. Våra uppdrag spänner från historiska, blåklassade fastigheter till moderna byggnader. Vårt förvaltningsuppdrag idag innefattar både kommersiella fastigheter såväl som bostadsfastigheter, främst innanför tullarna.
I vår förvaltning har vi en långsiktig syn på både investeringar och innehav. Under våra nästan 100 år på Stockholmsmarknaden har vi lärt oss att långsiktigt bra lösningar över tid är en klok investering. Det gäller både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och fastighetstekniskt perspektiv.
Stockholmia söker Chef Fastighetstekniker / Kundkoordinator
Har du erfarenhet av arbetsledning inom fastighetsförvaltning och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap, struktur och kundkontakt? Vill du vara en nyckelperson i en organisation där kvalitet, service, struktur och långsiktighet står i fokus?
Då kan rollen som Chef Fastighetstekniker / Kundkoordinator hos Stockholmia vara ditt nästa steg!
Om rollen
Som Chef Fastighetstekniker / Kundkoordinator får du en central roll i vår förvaltning. Du ansvarar för att leda och strukturera arbetet för våra fastighetstekniker samt säkerställa en hög servicegrad gentemot hyresgäster, BRF:er och fastighetsägare.
Du fungerar som navet mellan kund, tekniker och entreprenörer - med ansvar för arbetsledning, kunddialog och effektiv ärendehantering. Teamet består av 6-8 fastighetstekniker och du rapporterar till VD. Arbetet bedrivs på driftkontoret på Södermalm, Gotlandsgatan 51.
Huvudsakliga arbetsuppgifterArbetsleda och fördela arbete för fastighetstekniker.
Personalansvar inklusive arbetsmiljö, uppföljning och lönesättande dialog.
Säkerställa struktur, ordning och effektivitet i teamet.
Hantera inkommande felanmälningar via telefon och e-post.
Arbeta aktivt i Vitec (ärendehantering, uppföljning och analys).
Följa upp ärenden och säkerställa kvalitet och leverans.
Ansvara för kundkontakt med hyresgäster, BRF:er och fastighetsägare.
Hantera in- och utkvittering av nycklar till entreprenörer.
Samordna entreprenörer och beställningar vid behov.
Driva förbättringsarbete inom processer, arbetssätt och kundnöjdhet.
Säkerställa att teamet har rätt förutsättningar (utrustning, bilar, bemanning).
Ansvara för servicebilarna, exempelvis service, besiktning, reparationer.
Ansvara för internt reservdelslager.
Vem du ärEftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik, drift eller förvaltning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av arbetsledning inom fastighetsförvaltning.
Erfarenhet av bostadsförvaltning (hyresrätt och/eller BRF).
Tidigare arbetat som fastighetstekniker eller drifttekniker.
Dokumenterad erfarenhet av att leda team om ca 4-8 personer.
God förståelse för service, kundavtal och underhållsansvar.
Erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna Vitec.
Van att följa upp, analysera och förbättra arbetsflöden.
B-körkort.
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare med förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt. Du är lösningsorienterad, har hög servicekänsla och trivs i en roll med många kontaktytor.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad och organiserad.
Har god kommunikationsförmåga.
Kan skapa ordning i en grupp med varierande erfarenhet.
Är prestigelös och operativ - du växlar mellan ledarskap och hands-on arbete.
Är resultatinriktad och följer upp arbete hela vägen i mål.
Vad Stockholmia har att erbjuda
Stockholmia erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö i ett familjärt företag med korta beslutsvägar. Här får du en central och inflytelserik roll där du är med och utvecklar arbetssätt, struktur och kvalitet i förvaltningen.
Du blir en del av en organisation som präglas av långsiktighet, professionalism och engagemang, med goda möjligheter att påverka både din egen roll och verksamhetens utveckling.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Stockholmia med Fasticon. Du söker tjänsten via länk i annonsen. För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter enligt GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan snarast möjligt. Så länge annonsen är publicerad så tar vi emot ansökningar.
Vi använder tester som en del av processen och slutkandidaten kommer att genomgå bakgrundskontroll.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Clavering, malin.clavering@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
