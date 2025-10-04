Chaufför/Lagerarbetare

Bålsta Släpet AB / Fordonsförarjobb / Håbo
2025-10-04


Bålsta Släpet söker Chaufför/Lagerarbetare!
Vi söker dig som gillar frihet, ansvar och varierade arbetsdagar!
Hos oss får du köra leveranser av släpfordon i hela Sverige och arbeta med lager och logistik på plats i Bålsta.
Heltid - tillsvidare
Övernattning vid längre transporter ingår
BE-körkort krävs, CE och truckkort är meriterande
Familjär arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor
Vill du bli en del av ett stabilt och växande företag med kvalitet i fokus?
Skicka din ansökan till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Mejl
E-post: niclas@balstaslapet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bålsta Släpet AB (org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta)
746 30  BÅLSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9540715

