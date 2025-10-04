Chaufför/Lagerarbetare
2025-10-04
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
Visa alla jobb hos Bålsta Släpet AB i Håbo
Bålsta Släpet söker Chaufför/Lagerarbetare!
Vi söker dig som gillar frihet, ansvar och varierade arbetsdagar!
Hos oss får du köra leveranser av släpfordon i hela Sverige och arbeta med lager och logistik på plats i Bålsta.
Heltid - tillsvidare
Övernattning vid längre transporter ingår
BE-körkort krävs, CE och truckkort är meriterande
Familjär arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor
Vill du bli en del av ett stabilt och växande företag med kvalitet i fokus?
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Mejl
E-post: niclas@balstaslapet.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Släpet AB
Helgövägen 5
746 30 BÅLSTA Körkort
