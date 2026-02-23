Chaufför/allt-i-allo
2026-02-23
Om jobbet
Vi söker dig som är en erfaren och serviceminded chaufför för våra mattransporter. Hos oss är leveransen en viktig del av helhetsupplevelsen, och vi tror att du drivs av att göra det där lilla extra. Din huvudarbetsuppgift är att transportera vår cateringmat och utrustning i våra lätta lastbilar/skåpbilar i Stockholm & Stor-Stockholm. Du är noggrann, har god körvana och mycket god lokalkännedom i Stockholm.
Utöver transporterna är du en del av helheten. Du medverkar i det dagliga arbetet kring våra leveranser, vilket innebär allt från att packa och förbereda beställningar till att vid behov hjälpa till ute på plats under event. Rollen är varierad och passar dig som uppskattar att arbeta nära verksamheten och i ett mindre team där alla bidrar till helheten.
Transporterna utgår alltid från Solna/Huvudsta där våra produktionslokaler finns. Tjänsten innebär ca 60% med möjlighet till heltid för rätt person och arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov, med arbetspass förlagda både dagtid, kvällar och helger.
Du är lugn, metodisk och ansvarstagande. Du är initiativrik men också duktig på att samarbeta. Du trivs i en mindre organisation där kvalitet, flexibilitet och lagarbete är avgörande. Vi värdesätter att du är noggrann, har en stark servicekänsla och en god kommunikativ förmåga.
Du är vårt ansikte utåt och säkerställer att våra kunder möts av hög standard och leveransprecision. Rollen innebär mycket kundkontakt, och du behöver därför kunna läsa, tala och förstå både svenska och engelska väl. Du ska även ha haft körkort i minst 2 år utan anmärkningar. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Elwing & Co. Catering är ett familjeföretag etablerat 1991. Vi har ett starkt varumärke och arbetar med mat, råvaror och service på hög nivå. Våra uppdrag omfattar catering och evenemang, främst för företag. Vi finns på Anderstorpsvägen 20 i Solna, endast ett par minuters gångväg från Huvudsta Centrums tunnelbana. Sedan januari 2014 driver vi även Bar & Café Berwald i Berwaldhallen i Stockholm.
Elwing & Co. Catering är medlemmar i Visita och tillämpar individuell lönesättning. Vi är idag 11 heltidsanställda och upp till 60 personer som arbetar extra med oss i samband med beställningar och evenemang.
Tjänsten innebär ca 60% med möjlighet till heltid för rätt person.Ersättning
Individuell lönesättning, kollektivavtal finnsKontaktperson för detta jobb
Calle Elwing, Telefon 08-51 48 48 80, ÄgareSå ansöker du
Ange referensnummer: Chaufför 2026
Vi tar emot ansökan via epost: ansokan@elwingcatering.seFöretag
Elwing & Co Catering
Anderstorpsvägen 20, 17154, SOLNA
Telefonnummer: 08-51 48 48 80
E-postadress: info@elwingcatering.se
Mer information på https://elwingcatering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: ansokan@elwingcatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Elwing & Co". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elwing & Co. i Stockholm AB
(org.nr 556425-4745), https://elwingcatering.se/
Anderstorpsvägen 20 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor och Catering Jobbnummer
9758781