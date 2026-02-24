Chaufför
2026-02-24
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
, Värnamo
Sandahls Transport & Miljö AB söker chaufför.
Skillingaryd Chaufför
Vill du arbeta med transporter och återvinningstransporter. Då kan detta vara något för dig!
Sandahls Transport & Miljö AB söker nu en chaufför till lastväxlare/liftdumper för o tillgodose våra uppdrag.
Du kommer att arbeta i ett företag med starkt fokus på miljö, säkerhet och kvalitet, där vi värdesätter ansvarstagande medarbetare och ett gott samarbete.
Stationeringsort: Skillingaryd Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Transport av LVX Transporter dagtid (7-16)
Ansvara för att transporter sker säkert och enligt gällande regelverk
Samarbete med kollegor och kunderKvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet Lastväxlare/Liftdumper Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att du är:
Självgående och ansvarstagande
Noggrann med säkerhet och rutiner
Samarbetsvillig och flexibel
Trygg i din roll som chaufför
Vi erbjuder Kollektivavtal
Ett flexibelt arbete då vi har flertalet uppdragsgivare
Arbete i ett stabilt och välrenommerat företag.
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform
Fast med 6 mån provanställning
Publiceringsdatum 2026-02-24
Sista ansökningsdag 2026-03-24
Sandahls Transport & Miljö AB har inriktning på all sorters avfall och är en del av den familjeägda koncernen Sandahlsbolagen, grundad 1949 har sitt säte i Småland och är en av de större aktörerna inom logistik och specialtransporter i Sverige. Med över 900 anställda och en omsättning på cirka 3 miljarder kronor är Sandahls en betydande aktör på marknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandahls Transport & Miljö AB
(org.nr 556378-5525)
568 32 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759424