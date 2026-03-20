CFO till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Linköping Visa alla ekonomichefsjobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.
Nu söker vi en Chief Financial Officer som vill vara med och forma nästa steg i vår utveckling. I denna roll får du ett helhetsansvar för bolagets ekonomistyrning och blir en central partner till VD och ledning i strategiska och affärskritiska frågor. Vi söker dig som kombinerar finansiell skärpa med ett affärsnära perspektiv och som vill bidra till att vidareutveckla både vår ekonomifunktion och vårt sätt att arbeta med styrning, uppföljning och beslutsstöd i verksamheten.CFO hos oss:
Som CFO blir du en del av UMS Skeldars Executive Management Team där företagets ledande funktioner tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten och säkerställa att organisationen drivs effektivt, hållbart och affärsmässigt. Ledningsgruppen arbetar strategiskt med frågor som rör bolagets utveckling, ledarskap och hur organisationen ska styras i takt med att verksamheten växer.
I rollen får du en central position i detta arbete och ansvarar för att utveckla och stärka bolagets ekonomiska styrning. Genom analys, uppföljning och affärsnära dialog bidrar du till att skapa tydliga beslutsunderlag och en ekonomisk struktur som stödjer verksamhetens leveranser och långsiktiga utveckling.
Du ansvarar för ekonomiavdelningen som idag består av redovisningsansvarig, två controllers och en ekonomiassistent. En viktig del av uppdraget är att leda och utveckla teamet genom ett coachande ledarskap där du stöttar medarbetarna i deras professionella utveckling och samtidigt fortsätter att stärka ekonomifunktionen som helhet. Rollen innebär en balans mellan operativ närvaro i den dagliga verksamheten och ett mer strategiskt fokus.
Som ledare på UMS Skeldar bidrar du till att skapa en arbetsmiljö som vilar på våra kärnvärden: Kommunikation, Tillit och Engagemang.
Om rollen:
Som CFO har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomistyrning och finansiella planering. Du coacher medarbetare som arbetar operativt nära chefer och projektledare i organisationen för att säkerställa att ekonomiska perspektiv integreras i verksamhetens beslut och prioriteringar. En viktig del av rollen är att utveckla och förvalta bolagets affärsplan samt att vidareutveckla den ekonomiska modell som ligger till grund för verksamhetens styrning och uppföljning.
Du ansvarar även för bolagets externa redovisning, rapportering till styrelse och koncern samt för det administrativa arbetet kopplat till detta. I rollen ingår också att säkerställa en god finansiell styrning av dotterbolaget Hirth.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet som CFO eller ledande befattning på en ekonomiavdelning. Du en trygg och affärsorienterad ledare med förmåga att kombinera strategiskt tänkande med struktur och genomförandekraft. Du har ett coachande ledarskap och trivs i en roll där du utvecklar både människor och funktioner över tid. Samtidigt har du en stark samarbetsförmåga och skapar förtroende i organisationen genom att arbeta nära verksamheten och bidra med tydliga ekonomiska perspektiv i beslutsprocesser.
Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där ekonomifunktionen spelar en central roll i att skapa stabilitet, riktning och förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Tjänsten ställer krav på goda egenskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du även behärskar tyska.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7323175-1904799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9810099