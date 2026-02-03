CE-förare till spriderbil med släp
Vi söker nu en CE-förare till vår spriderbil med släp.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av chaufförsyrket inom asfalt- och anläggningsarbete. Du trivs med att arbeta utomhus och förstår vikten av flexibilitet då arbetsdagarna kan variera. Du är driven, ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och är duktig på att kommunicera med dina kollegor. Som person är du ordningsam och tycker om att hålla rent och snyggt både på arbetsplatsen och i bilen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det är mycket meriterande om du tidigare kört spriderbil.
Vilka är vi?
Pålssons Åkeri startades 1977 och drivs idag av andra generationen. Vi har 10 anställda och arbetar med transporter av bland annat grus, schaktmassor, asfalt, betong, spannmål, betor och betmassa samt vinterväghållning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: masensakeri@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pålssons Åkeri i Kvidinge AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721580