CE-Chaufförer - Stockholm
Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en hel del duktiga CE chaufförer med start omgående för att förstärka upp hos våra olika kunder under semester tider! Olika uppdrag med goda chanser till förlängning. Vi söker dig med rätt inställning som vill bredda dina erfarenheter som CE chaufför. Vi försöker alltid i den mån vi kan tillgodo se att man får jobba hos kunder som ligger belägna på samma sida av stan där man själv bor. Tveka inte på att söka redan idag!
Vem söker vi?
Vi söker nu lastbilschaufförer som är flexibla och kan tänka sig jobba hos våra olika kunder med varierande typer av körningar. Vi ser att du tar väl hand om både fordon och godset du levererar, samt att du gör de med noggrannhet och kvalité! Att du inte har emot att jobbet stundvis kan innebära en del fysiska moment.
Om tjänsten: Arbetstiderna kan vara varierande beroende på hos vilken av våra kunder du kommer utgå från. Arbetspassen är förlagda med 8h. Oftast med start mellan 05.00-07.00 på morgonen.
Krav:
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A
Behärska svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides
ADR-grund
Krankort-helst över 18 ton
Tillsättning: Intervjuer och upplärning sker löpande. Tjänsterna är heltid med stora chanser till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Det finns också goda möjligheter att övergå som anställd till någon hos våra olika kunder. Vi använder oss av Verifieras kontroll verktyg och gör en bakgrunds kontroll på dig som sökande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Elin Höglund elin.hoglund.ext@jobandtalent.com Jobbnummer
9485196