CE Chaufför i Helsingborg
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en CE‐chaufför till vår verksamhet i Helsingborg – perfekt för dig som vill ha tydliga rutter och en stabil vardag!
Om jobbet
Du kör främst fjärrtransporter och planerade körningar inom Sverige, med utgångspunkt från Helsingborg. Arbetet präglas av god planering, tydliga arbetsdagar. Detta är en primär anställning över sommaren men för rätt person kan man få förlängt efter sommaren.
Vem är du?
Du har CE‐behörighet och YKB
Erfarenhet av fjärr- eller regiontransporter är ett plus
Du är lugn, noggrann och självständig
Du uppskattar ordning, fasta rutiner och ansvar
Svenska i tal och skrift
Det här får du:
Trygg anställning hos en seriös arbetsgivare
Förutsägbara arbetsdagar och god arbetsmiljö
Bra lön enligt avtal
Ett arbete där du får jobba självständigt och långsiktigtPubliceringsdatum2026-08-03Övrig information
Låter detta intressant? Då vill vi höra i från dig skicka in ansökan idag! Vid frågor varmt välkommen kontakta ansvarig rekrtyerare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kraftsam R&B (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018701