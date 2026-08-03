CE Chaufför i Göteborg

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-08-03


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Trivs du bakom ratten när det händer mycket runt omkring dig?Vi söker en CE-chaufför som vill arbeta i ett högt tempo där varje dag bjuder på variation, snabba vändor och ett tydligt logistikflöde.
Om rollenDu utgår från Göteborg och kör gods mellan terminaler och kunder i regionen. Arbetet innebär en dynamisk vardag där du behöver vara skärpt, flexibel och trivas i stadstrafik.
Du blir en viktig kugge i kedjan där punktlighet och samarbete är avgörande för att allt ska fungera.
Vi tror att du:
Har CE-kort och giltigt YKB
Är van vid tung trafik och gärna trailer
Gillar ett högt tempo och snabba beslut
Är trygg i stadskörning
Kommunicerar obehindrat på svenska

Det här får du:
En fartfylld och varierad arbetsdag
Moderna fordon
Kollektivavtal och bra villkor
Möjlighet att fortsätta efter sommaren

AnsökanSkicka in din ansökan redan idag!Vid frågor: Amir på amir@kraftsam.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta)
412 13  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
10018694

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