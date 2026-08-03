CE Chaufför i Göteborg
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-08-03
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Trivs du bakom ratten när det händer mycket runt omkring dig?Vi söker en CE-chaufför som vill arbeta i ett högt tempo där varje dag bjuder på variation, snabba vändor och ett tydligt logistikflöde.
Om rollenDu utgår från Göteborg och kör gods mellan terminaler och kunder i regionen. Arbetet innebär en dynamisk vardag där du behöver vara skärpt, flexibel och trivas i stadstrafik.
Du blir en viktig kugge i kedjan där punktlighet och samarbete är avgörande för att allt ska fungera.
Vi tror att du:
Har CE-kort och giltigt YKB
Är van vid tung trafik och gärna trailer
Gillar ett högt tempo och snabba beslut
Är trygg i stadskörning
Kommunicerar obehindrat på svenska
Det här får du:
En fartfylld och varierad arbetsdag
Moderna fordon
Kollektivavtal och bra villkor
Möjlighet att fortsätta efter sommaren
AnsökanSkicka in din ansökan redan idag!Vid frågor: Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta
)
412 13 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018694