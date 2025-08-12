Café Tornets nya stjärna?
2025-08-12
I oktober, efter 15 år hos oss, stämplar en av våra fina kollegor ut för sista gången. Pensionärslivet står på tur!
Därför behöver vi nu en ny stjärna till Café Tornet i Samhällsvetarhuset på Umeå Universitet.
Café Tornet är ett av våra fyra caféer på Umeå Universitet.
Hit kommer studenter och anställda på universitetet för att köpa en god kopp kaffe, äta lunch, stilla sockersuget med en chokladbit eller ladda inför nästa föreläsning med en energidryck.
Cafét är öppet måndag till fredag kl 8 - 16.
Förutom serveringen på plats levererar vi luncher och fika till möten i huset.
Är service och glada gäster något du brinner för?
Bra! -Då ska du söka jobbet på GN Catering!
Sedan mer än 20 år driver GN Catering fyra restauranger / caféer på Umeå Universitet, med lite olika inriktningar.
Utöver detta har vi en omfattande cateringverksamhet.
Vi vill att du har tidigare erfarenhet av restaurang / cafébranschen.
Självklart är du serviceinriktad, noggrann och brinner för att serva gäster.
Hos oss kommer du känna dig välkommen och sedd. Du blir en viktig del i ett sammansvetsat gäng, som har kul och trivs tillsammans.
I dagsläget är vi ca. 25 anställda.
Är du rätt person för jobbet kommer du att ges stort inflytande på hur caféet drivs, fritt anpassa utbudet osv.
Samtidigt kommer du alltid ha uppbackning av arbetskamrater och företagsledningen.
I vårt team jobbar vi prestigelöst, hugger in där det behövs för dagen och förstår att våra gäster är det viktigaste vi har.
Alltså är det viktigt att du också har den inställningen!
Vi behöver dig som gillar att organisera, planera och hålla god ordning. Arbetet innebär mycket personliga kontakter, därför måste du brinna för att alltid göra ett gott intryck och såklart
• älska nöjda gäster!
Och du: -körkort är ett STORT plus!
Välkommen att skicka din ansökan redan idag!
Till:jobb@gncatering.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@gncatering.se
Detta är ett heltidsjobb.

Gn Catering i Umeå AB
Umeå Universitet
907 13 UMEÅ
