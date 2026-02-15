Café/glassbiträde
2026-02-15
Nu öppnar vi snart vår Glasseria för säsongen 2026!
Vill du jobba som cafébiträde på våra Yogurt/Glass/Juicebarer i Knalleland, Borås?
Du ska vara intresserad av försäljning och du ska ha hög social kompetens, helst med kunskaper från café eller liknande samt trivas med liv och rörelse såväl som varierande arbetstider. Du måste kunna tala och förstå svenska språket.
I arbetsuppgifterna ingår kundbemötande, försäljning över disk, förberedelse, disk, städ, varumottagning osv.
Upplärning får du utav oss.
Passar dig som vill arbeta på en liten enhet från april till slutet av augusti som gillar glass och Frozen Yogurt!
Vänta inte med att ansöka, vi läser ansökningar fortlöpande.
Vi är ett nytänkande konceptföretag som bygger och driver Yogurt/Glass/Juicebarer i säsong på attraktiva platser. Vi har arbetat inom branschen sedan 1994 och var bland de första att utveckla och marknadsföra Frozen Yogurt i Sverige. 2019 lanserade vi vårt nya koncept Glasseria där vi serverar allt inom yogurt/glass/juicer i en ombyggds 40 fots container med tillhörande stor uteservering. Vi finns i Stenungsund, Borås samt i Göteborg på Lindholmen och Backaplan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Ansök med E-post
E-post: glasserian@conceptvast.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glasserian Borås". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Concept Väst AB
(org.nr 559255-8133)
Bergslenagatan 9 (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Glasseria Borås Kontakt
George Barjac glasserian@conceptvast.se 0708782222 Jobbnummer
9743150