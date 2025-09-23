C-korts chaufför
2025-09-23
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
JFB Transport AB söker en chaufför med C-kort för distribution av styckegods i Stockholms södra förorter.
Vi söker en erfaren och pålitlig C-chaufför för att ansluta sig till vårt distributionslag.
Som C-chaufför kommer du att vara ansvarig för att säkert och effektivt leverera till våra kunder.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar lassning, lossning och transport av gods. Att vara rädd om gods och fordon är en självklarhet. Som du säkert känner till, eftersom du har erfarenhet av liknande arbete, är att detta ett fysiskt krävande arbete.
Tjänsten är på heltid måndag till fredag.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
C-kort med giltigt YKB och digitalt förarkort.
Utmärkt kundservice och kommunikations förmåga
Klara av att arbeta både självständigt och i grupp.
Förmåga att kunna arbeta i högt tempo.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande är certifikat för bakgavellyft och ADR.
Vem är du?
Vi tror att du som söker är en flexibel, social och kommunikativ person som kan planera och organisera dina arbetsdagar självständigt inklusive ruttning, varför god lokalkännedom är ett krav.
Lastbilen står uppställd i Tumba och vår terminal ligger i Slagsta.
Lön efter överenskommelse. Ansökan via mail med CV och goda referenser till jfbtransportab@gmail.com
Frågor om tjänsten besvaras av Jonas 0708412735 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: jfbtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jfb Transport AB
(org.nr 556847-2137) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523220