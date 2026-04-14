C-chaufför rundvirke | Lernia | Borlänge
2026-04-14
Vill du ha ett omväxlande jobb utomhus där du får arbeta nära skogsnäringen och moderna maskiner? Hos vår kund i Borlänge får du en självständig roll på virketerminalen, med tydligt ansvar, ordnade arbetstider och möjlighet att utvecklas inom en viktig del av industrins logistik.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Som C-chaufför kommer du att lasta tåg, lossa rundvirke, transportera virke inom terminalområdet samt utföra daglig tillsyn och enklare underhåll av maskiner hos vår kunds virketerminal i Borlänge.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har C-körkort och vill arbeta praktiskt i en varierad terminalmiljö. Du är ansvarstagande, självgående och trivs med att arbeta utomhus i skiftande väder. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och klarar att arbeta under tidspress utan att tumma på säkerhet eller kvalitet. Du är noggrann, strukturerad och van vid att ta eget ansvar för daglig tillsyn och enklare underhåll av fordon eller maskiner.
Meriterande
Det är meriterande om du har YKB, erfarenhet av körning med grävmaskin eller mobil vikarmskran, gärna från terminal-, industri- eller entreprenadmiljö. Har du tidigare arbetat med lastning och lossning av rundvirke eller annan tungt gods ses detta som ett plus. Erfarenhet av logistikarbete på terminal samt vana vid att följa säkerhetsrutiner och arbeta i skift ger dig extra goda förutsättningar att lyckas i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.dala@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
Borlänge Municipality
784 30 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
