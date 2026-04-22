C-chaufför med ADR - Heljestorp, Vänersborg
Ragn-Sells Recycling AB / Renhållningsjobb / Vänersborg Visa alla renhållningsjobb i Vänersborg
2026-04-22
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Vänersborg
, Vara
, Lidköping
, Dals-Ed
, Partille
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en framtidsbransch där du gör konkret nytta varje dag? Nu söker vi en erfaren C-chaufför med ADR-behörighet för tank till vår verksamhet i Vänersborg med omnejd. Här får du ett varierat arbete i en viktig samhällsfunktion, tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Tjänsten har start så snart som möjligt.
Om rollen
I rollen som chaufför hos oss arbetar du med spol- och suguppdrag i regionen med hjälp av tankbil. Arbetet är varierande och innebär ett stort eget ansvar där kvalitet, säkerhet och god service alltid står i fokus.
Du ansvarar även för att fordon och utrustning hålls i gott skick. Som en del av ett miljöföretag arbetar du med ett medvetet och hållbart körsätt som är både kostnadseffektivt och miljövänligt. En viss del av arbetet består också av löpande fordonsunderhåll.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag till fredag kl. 07.00-16.00. Beredskapstjänstgöring ingår.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och erfaren chaufför med C-behörighet. Har du även CE-behörighet är det meriterande. Du har giltigt ADR-tank, YKB och digitalt förarkort.
Som person är du ansvarstagande, självgående och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har en god samarbetsförmåga. Du är noggrann i ditt arbete och bidrar till en positiv och professionell kontakt med kunder.
Du har god datorvana och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Arbetet ställer krav på god fysik och att du uppfyller de medicinska kraven för yrkesförare. Erfarenhet från branschen är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stabilt och meningsfullt arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher. Du blir en del av en arbetsplats med god gemenskap och kompetenta kollegor som stöttar varandra i vardagen.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med kollektivavtal, pension och friskvårdsbidrag, samt marknadsmässiga löner. Du får även möjlighet att utvecklas i din roll genom utbildningar i vår egen Akademi.Publiceringsdatum2026-04-22Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Placering är i Heljestorp, Vänersborg. Arbetet är schemalagt och omfattar 40 timmar per vecka, där beredskap ingår.Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och personliga brev. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-04-26.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig kontaktperson.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: andreas.sandin@ragnsells.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124386".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452)
Heljestorp 150 (visa karta
)
462 93 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Ragn-Sells Kontakt
Andreas Sandin andreas.sandin@ragnsells.com
9869846