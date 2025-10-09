C/C++ utvecklare
Futuria People AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Brinner du för säkerhetskritiska system? Bli Embeddedutvecklare på ett ledande teknikbolag i Göteborg! Publiceringsdatum2025-10-09Om företaget
Hos vår kund blir du en del av ett dynamiskt team på ett av Nordens största teknikkonsultföretag, där du får möjlighet att arbeta med både nischade och varierande projekt. Din roll kan skräddarsys efter dina styrkor och ambitioner, och du får arbeta med teknik som gör verklig skillnad - företaget verkar globalt med huvudkontor i Sverige och bidrar till att stärka flera nationers försvarsförmåga. Som konsult får du också erfarenhet från olika branscher, såsom industri, försvar, medtech, fordon och telekom, vilket ger en bred och stimulerande karriär.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollen:
Det här är en bred och viktig roll där du blir spindeln i nätet på kontoret - du utvecklar och implementerar mjukvara för inbyggda system i säkerhetskritiska miljöer. Rollen kan även inkludera försvarsrelaterade projekt, support och problemlösning. Möjlighet finns för rätt person att ta nästa steg som teamledare, produktägare eller Scrum Master.
Du kommer bland annat att:
Utveckla mjukvara för inbyggda system i säkerhetskritiska miljöer
Stötta teamet med problemlösning och integration
Arbeta i team med fokus på samarbete och kunskapsdelning
Du erbjuds:
Spännande och varierande projekt - Arbeta inom flera branscher och tekniker med fokus på hållbara och säkra lösningar.
Skräddarsydd roll - Din tjänst anpassas efter dina kunskaper, intressen och karriärmål.
Karriärutveckling - Möjlighet att växa inom företaget, exempelvis som teamledare eller specialist.
Hållbar arbetsmiljö - Balans mellan arbete och privatliv med fokus på långsiktig utveckling.
Lärande och innovation - Teknik-kvällar och workshops där du får bygga system och utveckla nya lösningar.
Påverkan på kultur och processer - Var med och forma företagets arbetsmiljö och samarbetsklimat.
Teamkänsla i fokus - Social och relationsbyggande arbetsmiljö med stort fokus på samarbete.
Vi ser gärna att du:
Som person är du flexibel och anpassningsbar - kanske har du tidigare erfarenhet som konsult eller en naturlig fallenhet för att arbeta i konsultliknande miljöer. Du har ett genuint intresse för att arbeta med säkerhetskritiska system och vill vara med och skapa robusta, högkvalitativa lösningar.
Vi ser gärna att du har:
En relevant kandidatexamen inom datavetenskap, elektronik, mekatronik eller liknande.
3,5-5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system.
God kunskap i programmering med C och/eller C++.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av Linux-miljöer, kunskap om versions- och automationsverktyg som Git, eller om du har en masterexamen eller civilingenjörsexamen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9549304