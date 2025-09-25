Byggstädare åt kund
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
, Mora
Nu har Bustos Konsulttjänster AB fått ett specialuppdrag från en unik kund och därav söker vi nu två personer som vill gå in på städning inom bygg!
Om tjänsten För att trivas i den unika rollen hos oss som städare ute hos kund ser vi att har minst två års erfarenhet av städning, gärna inom byggstädning. Arbetet kommer innefatta rengöring inom bodar, kontor och lokal vilket såklart innefattar övriga rum som är inkluderade inom dessa byggnader. Viktigt är att du har erfarenhet av grov och finstädning då detta ingår i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Har minst två års erfarenhet som städare där grov och finstädning ingått
Kommunicerar väl på svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har arbetat med både finstädning av etableringskontor (manskapsbodar och kontorsarbetsplats) samt med grovstädning (hantering av byggavfall, grovstädat i pågående bygge, flytt av material, o.d.) på byggarbetsplats i minst 2 år.
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsult-/rekryteringschef, Paola Bustos på paola@bustoskonsult.se
eller rekryterare Elisabeth Alazar på 072-878 43 32. Ansökan kan också skickas till elisabeth@bustoskonsult.se
Om arbetsplatsen
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://www.bustoskonsulttjanster.se/ Kontakt
Elisabeth Alazar elisabeth@bustoskonsult.se 072-878 43 32 Jobbnummer
9526104