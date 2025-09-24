Byggstädare
ABH Bygg AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABH Bygg AB i Göteborg
Vi söker en byggstädare till vårt team!Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Bortforsling av byggmaterial
Byggstädning och ordningshållning på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
Är noggrann och villig att lära dig
Är trevlig och lätt att samarbeta med
Bidrar till en positiv stämning i arbetslaget
Ingen erfarenhet krävs - vi lär upp dig på plats. Det viktigaste är din inställning och att du gillar att arbeta tillsammans med andra.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: branislav@abhbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABH Bygg AB
(org.nr 559373-1416)
Trollhasselgatan 6 Lgh 1303 (visa karta
)
417 11 GÖTEBORG Kontakt
Branislav Madzar branislav@abhbygg.se Jobbnummer
9523367