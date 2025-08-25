Byggnor söker Platschef
2025-08-25
Byggnor bygger och renoverar bostäder, samhälls- och företagsfastigheter. Vi är en trygg partner som erbjuder en väl fungerande byggprocess med rätt kvalitet i utförandet, hög säkerhet och god planering. Vi har många projekt igång och behöver förstärka vår organisation med en platschef.
Sedan starten 2011 har Byggnor utvecklats starkt - idag är vi en av Örebroregionens större byggföretag med drygt 60 medarbetare och 300 Mkr i omsättning. Vi arbetar utifrån vår mission att tillsammans gör vi skillnad genom att skapa hållbara fastigheter.
Att arbeta på Byggnor innebär att vara en del av ett lag där samarbete är nyckeln till framgång. Vi har en kultur som bygger på öppenhet, engagemang och trygghet.
Vill du bli med i vårt lag? Varmt välkommen att sända in din ansökan.
Läs mer om oss på byggnor.se
Om tjänsten
Som platschef hos oss får du ett stort ansvar och en omväxlande vardag tillsammans med duktiga kollegor. Du ansvarar för ett team bestående av projektledare, arbetsledare, entreprenadingenjör och självgående hantverkare.
Du leder arbetet i vardagen mot uppsatta mål, tar fram tidplaner, samordnar byggarbetsmiljön, är delaktig i det ekonomiska och tekniska ansvaret samt fördelar de olika arbetsuppgifterna som behöver utföras för att få ett fungerande och lyckat byggprojekt i hamn.
För att byggprocessen ska fungera väl är det viktigt med god kommunikation, gott samarbete och att tydligt visa vägen mot uppsatta mål. Det gäller att ha förmågan att hantera olika frågor och kontakter i vardagen där du samarbetar med både interna och externa parter.
Vi erbjuder dig en roll med stora utvecklingsmöjligheter där du kan påverka både din och Byggnors framtid och vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta som platschef inom byggbranschen och har byggingenjörsutbildning eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift samt goda kunskaper i Officepaketet.
För att lyckas i rollen som platschef hos oss tror vi att du har en stor drivkraft, är affärsmässig och handlingskraftig. Du har ett kommunikativt förhållningssätt och har lätt att inspirera och få med dig andra. Du gillar att driva projektprocessen framåt och styra en grupp mot projektuppsatta mål.
Du samarbetar gärna med olika parter och är lyhörd för synpunkter. Du har en god struktur, arbetar systematiskt och vågar ta beslut. Du besitter även en nyfikenhet och gillar utveckling i stort och smått.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med Oak Consulting. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Maria Roseen, HR-konsult, på telefon 070- 259 05 07.
