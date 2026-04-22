Byggledare till Afry Kiruna
Vill du ta en nyckelroll i utvecklingen av framtidens infrastruktur i norra Sverige? AFRY i Kiruna söker nu en byggledare som vill arbeta nära projektledare och beställare, ta stort eget ansvar och bidra till framgångsrika projekt genom hela byggprocessen, från planering till produktion och överlämning.
Om rollen
Som byggledare hos oss har du stor frihet under eget ansvar. I din roll som byggledare arbetar du tillsammans med projektledaren att utveckla affärerna inom kompetensområdet infrastruktur.
Som byggledare hos Afry medverkar du till att säkerställa:
Kommunikationen med kunden/beställaren
Leverans enligt uppsatta mål
Kostnadsstyrning
Tidsstyrning
Upphandlingar
Att leda projektgruppen mot uppsatta mål
Du kan arbeta i projekt från projekteringen där produktionsplanering, arbetsmiljö står i fokus men framför allt i entreprenadernas produktion. Det kan även bli i projektens slutfas med drift och underhåll. Du medverkar till att projektet styrs med avseende på funktion, tid och budget.
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning exempelvis inom bygg eller anläggning
Erfarenhet från anläggningsbranschen, exempelvis arbetsledare, projektingenjör, platschef, byggledare
Kunskap inom entreprenadjuridik
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftPubliceringsdatum2026-04-22Körkortskrav
Meriterande
Utbildning inom bas p och bas u
Erfarenhet av större infrastruktur- eller samhällsprojekt
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ och social, med förmågan att anpassa ditt sätt att kommunicera efter olika personer. Du är ansvarstagande och självgående, vågar ta plats och representera verksamheten utåt samtidigt som du tar emot stöttning när det behövs. Vidare är du en lagspelare som trivs med att arbeta i team och som alltid strävar efter att leverera bästa möjliga resultat för beställaren.
Om Afry
AFRY är ett internationellt ingenjörs- och konsultbolag som erbjuder tjänster inom teknik, projektledning och rådgivning. Företaget arbetar för att driva energi- och industriomställningen framåt och bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart samhälle. Med cirka 18 000 medarbetare globalt kombinerar AFRY en bred internationell närvaro med stark lokal förankring och djup branschkunskap, med målet att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för framtida generationer.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd konsult via Framtiden AB och därefter ha mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos företaget.
Rekryteringsprocess
Telefonintervju
Intervju med Framtiden
Personlighet och logiktest
Referenser
Intervju med kunden
Beslut om anställningAnställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse, gärna med start omgående.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande - skicka in ditt CV redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52449_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Framtiden i Sverige AB
För detta jobb krävs körkort.
Framtiden AB Kontakt
Wilma Danielsson wilma.danielsson@framtiden.com
