Byggarbetare sökes Skåne
Sydkust bygg & Renovering AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Malmö Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydkust bygg & Renovering AB i Malmö
Byggarbetare sökes - Skåne
Sydkustbygg & Renovering AB - Malmö
Om jobbet
Vi har löpande projekt över hela Skåne, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Vi arbetar med kvalitet i fokus och lämnar alltid våra färdiga projekt med stolthet.
Vi söker byggarbetare för uppdrag i hela Skåne län. Timanställning eller projektanställning. Arbetet kan omfatta snickeri, renovering, köksrenovering, bygga väggar, markarbete, stenläggning samt golvläggning (trä, klinker, plastmatta m.m.).
Kvalifikationer & personliga egenskaper
Minst 6 månaders erfarenhet inom bygg eller utbildning från Bygg- och anläggningsprogrammet
Du kan prata och läsa svenska eller engelska
Grundläggande förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsregler inom bygg
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig efter olika arbetsuppgifter och förändrade förhållanden
Du visar engagemang och bidrar till en trivsam, jämställd och säker arbetsmiljö
Du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta både självständigt och i team
Certifikat är meriterande (t.ex. Heta Arbeten, Lift, Säker Vatten m.fl.)
B-körkort är meriterande (men inget krav)
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Start: Början av februari - rekrytering sker löpande
Arbetsområde: Hela Skåne län
Kontakt
Kontaktperson: Piotr Oskarsson
Telefon: +46 40 614 58 58
E-postadress: kontakt@novabyggab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kontakt@novabyggab.com Arbetsgivare Sydkust bygg & Renovering AB
(org.nr 559525-5521) Arbetsplats
Nova Bygg AB Jobbnummer
9712943