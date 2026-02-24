Byggarbetare Service
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Byggarbetare/Allroundsnickare sökes
Vi söker en självgående och ansvarstagande byggarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst arbeta med föjande uppdrag:
Byte och montering av ytterdörrar och innerdörrar.
Golvläggning
Regla upp väggar
Spackla och måla
Byte av fönster
Montering och byte av lister
Byte av dörrlås
Övriga bygg- och snickeriarbeten
Du arbetar självständigt och i grupp.
Vi söker dig som
Är självgående och kan ta ansvar för hela arbetsflödet från start till mål
Har datorvana
Kan arbeta helt på egen hand - vi har ingen möjlighet till längre upplärning
Har god erfarenhet av bygg- och snickeriarbeten
Är allmänt händig
Har B-körkort
Övrig information
Arbetstider: helgfria vardagar kl. 07-16
Du disponerar firmabil som står parkerad på Fårabäcksvägen 31.
Egen bil krävs för att ta dig in då kollektivtrafikförbindelserna är begränsade.
Du arbetar med stor frihet under ansvar.
Ansvarig för tjänst (Kontaktas i förstahand genom mail):
Adde Zekaj
0735084810jobb@palmensbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@palmensbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Palmens Byggservice AB
(org.nr 559484-2915)
Fårabäcksvägen 31 E (visa karta
)
212 91 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9760995