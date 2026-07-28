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INA Bygg AB / Snickarjobb / Borås Visa alla snickarjobb i Borås
2026-07-28
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Vi söker 3 träarbetare/snickare
Vi söker nu 3 duktiga träarbetare/snickare till våra byggprojekt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Nyproduktion och renovering
Montering av träkonstruktioner
In- och utvändigt snickeriarbete
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom bygg
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som träarbetare/snickare
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder ett varierande arbete i ett trevligt team med möjlighet till långsiktig anställning.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
Telefonnummer 0767056678
E-post: info@inabygg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare INA Bygg AB
(org.nr 559528-3853)
Rosendalsgatan 21 (visa karta
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504 52 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014236