Buying & Pricing Controller
2025-11-05
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint, Outl1 och Trendrum med en omsättning på ca 600 mkr och försäljning på 4 marknader. Som en del av BHG Group, en ledande aktör inom heminredning och möbler, erbjuder vi en spännande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och kundnöjdhet.
Vill du arbeta med affärskritisk analys, prissättning och inköp för att driva lönsamheten i en stark och växande koncern?
Om rollen: Som inköpscontroller är du nyckelspelare i arbetet med att utveckla och följa upp prissättning, marginaler och inköpsvolymer. Du bistår inköpsteamet med analyser och rapporter, säkerställer att våra prissättningsstrategier är konkurrenskraftiga och lönsamma, och rapporterar till både ekonomi och inköp.
Prissättning: Sätta och justera priser baserat på inköpskostnader, efterfrågan, konkurrens och lönsamhetsmål Utföra pris- och marginalanalyser för att säkerställa optimal prissättning på våra produkter/tjänster Arbeta nära försäljning och marknad för att förstå prissättningens påverkan på volym och positionering Bygga och underhålla prismodeller och kalkyler, samt säkerställa att dessa är affärsmässiga och uppdaterade Driva prishöjningar eller prisjusteringar i linje med marknadsutveckling och interna mål Stödja ledningen med rapporter och analyser kring inköp, prisstrategier och affärsutveckling
Inköp: Följa upp och analysera inköpskostnader, leverantörsvillkor och prisutveckling över tid Identifiera kostnadsbesparingsmöjligheter och effektiviseringspotential Ta fram beslutsstöd inför förhandlingar med leverantörer och strategiska val Analysera och utvärdera leverantörsprestanda (KPI:er, leveransprecision, prisstabilitet) Medverka i budget- och prognosarbete relaterat till inköp och varukostnader Bidra till utveckling av inköpsprocesser, datakvalitet och systemstöd Din profil:
Utbildning inom ekonomi, inköp eller liknande.
Erfarenhet som controller, gärna med fokus på inköp och prissättning.
Avancerad användare av Excel
Analytisk, lösningsorienterad och systemvana
Vi behöver inget personligt brev i denna ansökan, svara istället på urvalsfrågorna Lönespannet är mellan 35 000-39 000 beroende på din erfarenhet och kompetens
Som anställd har du tillgång till friskvårdsbidrag, en dag i veckan för arbete hemifrån och flexibilitet i arbetstider för att underlätta en god balans mellan arbete och privatliv. Vi värnar även om din framtid genom att erbjuda pensionsförsäkring. Hos oss får du förutsättningar att trivas, utvecklas och må bra i din yrkesroll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning I din ansökan behöver vi inget personligt brev och om möjligt önskar vi cv utan bild.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
