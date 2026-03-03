Butikssäljare med driv
Folkpool AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-03-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkpool AB i Helsingborg
, Bjuv
, Höganäs
, Landskrona
, Klippan
eller i hela Sverige
Om jobbet
Folkpool är marknadsledande inom pool- och spabadsbranschen med rikstäckande försäljning och service genom auktoriserade återförsäljare på ett 30-tal orter runt om i landet. Folkpool är ett familjeföretag som har varit verksamma sedan 1968 med affärsidén att sälja pooler och spabad genom ett rikstäckande nät av utbildade och kunniga återförsäljare. Folkpool inklusive lager, produktion och butiker har cirka 120 anställda och vårt huvudkontor är beläget i Järna utanför Södertälje
Till vår butik i Helsingborg söker vi en erfaren butikssäljare.
Vår uppgift är att erbjuda ett komplett produktsortiment för etableringar av pooler och spabad, samt serva befintliga och nya anläggningar. Vår verksamhet bygger på långsiktighet och ansvarstagande.
Dina arbetsuppgifter
Som butikssäljare kommer du att arbeta med ett brett sortiment av pooler, spabad, tillbehör och reservdelar i huvudsak mot privata kunder. I arbetet ingår offertskrivning och löpande uppföljningar av kundförfrågningar. Lagerhållning, orderhantering och kassansvar ingår i tjänsten.
Vem är du
Vi söker dig med en positiv och glad grundinställning och som är driven, organiserad och affärsmässig i ditt arbete. Du är ansvarsfull, initiativrik, resultatinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du vill alltid överträffa kundens förväntningar
Erfarenhet
Du bör ha minst gymnasieutbildning och ett brinnande intresse för sälj och kundvård. Hög servicenivå och social förmåga. Tidigare säljroll är ett krav, ekonomiskt och ett tekniskt kunnande är ett önskemål. Pool- och spakunskap är en merit. Flytande svenska i tal och skrift. Arbetet innebär heltid/dagtid, helgarbete ingår i schemat. Du behöver ha körkort B.
Kontakt
För mer information kontakta Tommy Thulin på mail tommy.t@folkpoolhbg.se
.
Skicka in din ansökan senast den 31mars 2026. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
via mail
E-post: tommy.t@folkpoolhbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkpool AB
(org.nr 556294-4818)
Bergavägen 4 B (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swimmingpool i Helsingborg AB Kontakt
Butiksansvarig
Tommy Thulin tommt.t@folkpoolhbg.se Jobbnummer
9774273