Butikssäljare Elon
Kjs i Skara AB / Butikssäljarjobb / Skara Visa alla butikssäljarjobb i Skara
2026-02-08
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kjs i Skara AB i Skara
Är du vår nästa stjärnsäljare på Elon i Skara?
Är du en person som får energi av kundmöten, älskar teknik och vill jobba i ett team där vi vinner tillsammans?
Då har vi på Elon Skara jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad butikssäljare på heltid som vill hjälpa våra kunder att hitta rätt i djungeln av allt från de senaste mobiltelefonerna till energieffektiva vitvaror.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är en sann lagspelare. Du förstår att den bästa kundupplevelsen skapas när hela teamet samarbetar.
• Du älskar försäljning: Du är lyhörd för kundens behov och drivs av att nå mål.
• Du gillar tempo: Ibland är det fullt ös i butiken, och då trivs du som bäst.
• Teknikintresserad: Du behöver inte vara expert på allt från början, men du har ett genuint intresse för produkterna vi säljer.
Vad innebär jobbet?
Som säljare hos oss är ingen dag den andra lik. Dina huvudsakliga uppgifter är:
• Aktiv försäljning av allt från vitvaror, småel, mobiltelefoner och TV.
• Ge rådgivning i världsklass till våra kunder i Skara med omnejd.
• Se till att butiken är snygg, välfylld och inspirerande.
Varför Elon Skara?
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med stark lokal förankring och härliga kollegor. Som en del av Elon-kedjan har vi tillgång till ett enormt sortiment och löpande utbildningar för att du ska bli ett proffs på det vi säljer.
Omfattning: Heltid, tillsvidare. Plats: Skara.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till annlouise.svardh@elon.se
Urval sker löpande, så vänta inte!
Välkommen med din ansökan till teamet på Elon i Skara! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: annlouise.svardh@elon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kjs i Skara AB
(org.nr 556622-8705)
Smedstorpsgatan 6B (visa karta
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elon Skara Jobbnummer
9729693